Champions League: Julian Nagelsmann von RB Leipzig über seinen Matchplan

Am Dienstag steht das Duell zweier deutscher Trainer im Halbfinale der Champions League an: RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain heißt auch Julian Nagelsmann gegen Thomas Tuchel. ( Champions League: RB Leipzig - Paris Saint-Germain am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

+++ PK ist beendet +++

+++ Nagelsmann: "Impact eines Trainers nicht riesig" +++

Nagelsmann: "Man wünscht sich mehr Einfluss, als man letztendlich hat. Wenn man ehrlich ist und zurückschaut, kann man sehen, dass man nicht so viel bewirken kann, eher muss man den Spielern im Training und in der täglichen Arbeit viel an die Hand geben. Der Impact eines Trainers während eines Spiels ist nicht riesig, jetzt während Corona, wenn es still im Stadion ist, schon eher. Man kann viel herumhampeln in der Coaching Zone, aber am Ende bleibt es ein 'Players game', in dem der Spieler entscheidet."