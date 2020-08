Champions League: Oliver Mintzlaff von RB Leipzig über Julian Nagelsmann

Oliver Mintzlaff hat sich vor dem CL-Halbfinale voll des Lobes für Julian Nagelsmann gezeigt und die Unterschiede in der Philosophie von RB und PSG erklärt.

Zieht RB Leipzig in das Finale der Champions League ein?

Am Dienstagabend treffen die Sachsen in Lissabon auf Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel. (Champions League: RB Leipzig - Paris Saint-Germain am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)