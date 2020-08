Radsport: Pascal Ackermann und Lisa Klein im Aufgebot für Straßen-EM

Der Bund Deutscher Radfahrer gibt sein Aufgebot für die anstehende Straßen-EM in Frankreich bekannt. Mit dabei sind auch Pascal Ackermann und Lisa Klein.

Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) und Spitzenfahrerin Lisa Klein (Saarbrücken) führen das Aufgebot des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßen-Europameisterschaften in Plouay/Frankreich (24. bis 28. August) an. Dies teilte der BDR am Montag mit. Ackermann und Klein feierten im vergangenen Jahr im niederländischen Alkmaar jeweils den Gewinn der Bronzemedaille im Straßenrennen.