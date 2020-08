BVB: Machen die Turbo-Boys Marco Reus vergessen? - Holtkamp-Kolumne

Tormaschine BVB in Bad Ragaz: Das sind die Erkenntnisse

Borussia Dortmund setzt beim Scouting vermehrt auf das Attribut Schnelligkeit. In Verbindung mit Favres System kann sich das bezahlt machen. SPORT1-Kolumne.

wer sich etwas intensiver mit dem Fußball und gerade der Zukunft beschäftigt, der kommt an einer Erkenntnis nicht vorbei: Ein Faktor, der, bei allen taktischen Details und Weiterentwicklungen, zukünftig noch stark an Bedeutung gewinnen und regelmäßig über Sieg oder Niederlage entscheiden wird, ist die Schnelligkeit.

Sowohl im Kopf, was das Erkennen von Spielmöglichkeiten oder ganz einfach das Umschalten betrifft - aber eben auch die tatsächliche Geschwindigkeit jedes einzelnen Spielers. Und damit der Mannschaft. Wie schnell kommt sie nach vorne, in die Abschluss-Zone? Wie viel ist sie schneller als ihr Gegner?

Borussia Dortmund zählt zu den Bundesliga -Vereinen, die die besondere Kraft der Geschwindigkeit im eigenen Spiel früh erkannt haben. Pierre-Emerick Aubameyang hat die BVB -Offensive über vier Jahre zum Beispiel wahnsinnig beschleunigt - bevor ihn der FC Arsenal für fast 64 Millionen Euro kaufte. Mario Götze dagegen fehlte in den vergangenen Jahren das entscheidende Tempo, um Verteidiger auch mal zu überlaufen.

Favre setzt auf hohes Tempo

Mittlerweile ist es so: Um ein Spieler auf internationalem Top-Level zu sein, reicht ein hervorragendes Passspiel oder "Auge" nicht mehr aus. Die Scouts der großen Klubs bewerten zu gleichem Maße die Sprinterqualitäten - ohne Ball, aber längst und erst recht auch mit. Eine außergewöhnliche Laufgeschwindigkeit ist Voraussetzung, um es in die Karacho-Kader der Großvereine zu schaffen.

Zwei junge Männer im Kader der Schwarz-Gelben, beide erst 17, sollen in der neuen Saison den Durchbruch in der Bundesliga schaffen, regelmäßig auf dem Platz stehen - und gerade auch durch ihre Handlungs- und Laufschnelligkeit die BVB-Offensive in wichtigen Momenten entscheidend verstärken.