HSV: Felix Magath hält Horst-Hrubesch-Verpflichtung nur für Alibi

Mit den Würzburger Kickers greift Felix Magath in der 2. Liga wieder an - und hat schon vor der Saison gegen den Konkurrenten Hamburger SV gestichelt.

"Beim Zweitliga-Dino blieben die Entscheider, deshalb hat sich nichts verbessert", so das harte Urteil des 67-Jährigen, der als Spieler, Trainer und Manager selbst beim HSV aktiv war, im kicker .

Seit Beginn des Jahres ist er als "Head of Global Soccer Flyeralarm" für Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers und den österreichischen Bundesligisten Admira Wacker zuständig ist.

Magath trotz Hrubesch-Verpflichtung beim HSV skeptisch

Neuer Hamburger SV mit Thioune und Hrubsch

Der HSV hatte im Saisonfinale die Rückkehr in die Bundesliga erneut spektakulär verpasst, unter anderem durch ein 1:2 gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim am 33. Spieltag sowie das 1:5 daheim gegen den SV Sandhausen im letzten Spiel. Für die nun folgende dritte Zweitliga-Saison in Serie musste sich Hamburg neu aufstellen.