FC Bayern: Darum lieben alle Alphonso Davies

Alphonso Davies liefert als Linksverteidiger Top-Leistungen ab. Auch abseits des Platzes kommt der Kanadier bei Mitspielern, Fans und sogar beim Gegner an.

Jérôme Boateng brachte zum Ausdruck, was mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder Zuschauer dachte, als Alphonso Davies gegen den FC Barcelona sein fulminantes 16-Sekunden-Dribbling auf der linken Seite mit einer Torvorlage garnierte. Nelson Semedo war schwindelig gespielt. Torschütze Joshua Kimmich jubelte, wusste aber sofort, bei wem er sich zu bedanken hatte.

In Windeseile hat sich der 19-jährige Kanadier beim FC Bayern einen Namen gemacht. Wegen seiner erfrischenden Art wird er gefeiert. Für seine sportliche Entwicklung wird er weltweit bewundert. Protzvideos im Netz oder extravagante Auftritte sind ihm fremd.

Alphonso Davies: Ein Bayern-Star ohne Allüren

Regelmäßig versorgt Davies seine Follower in den sozialen Medien mit schauspielerischen Einlagen. Mal aus seiner Wohnung, mal von unterwegs. Davies sorgt für Lacher, ohne die Ernsthaftigkeit für seinen Job zu verlieren. Selbstironie auf Star-Ebene kommt in der Bevölkerung an.