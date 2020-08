PSG-Coach Tuchel erklärt Taktik-Plan gegen Nagelsmann und Leipzig

"Das ist schwer, weil wir wissen, dass Julian gerne die Taktik ändert und auch während des Spiels anpasst", sagte Tuchel vor der Partie am Dienstag in Lissabon: "Das war früher die DNA von Hoffenheim und jetzt auch von Leipzig." (Champions League: RB Leipzig - Paris Saint-Germain, Dienstag 21 Uhr im LIVETICKER)

Der PSG-Coach will sich auf die taktischen Spielchen aber nur bedingt einlassen. "Wenn so viele Variablen im Spiel sind und so viel Qualität drinsteckt", sagte der 46-Jährige, "ist der Schlüssel, bei sich selbst zu bleiben."