Snooker-WM: Wie Ronnie O'Sullivan der Jugend noch mal einheizt

Den Kuss mit der "Old Silver Lady" hatte Ronnie O'Sullivan sieben Jahre lang vermisst.

"Endlich! Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung", sagte der englische Snooker-König, als er der kleinen Figur auf der Spitze der WM-Trophäe einen zarten Schmatzer aufgedrückt hatte. Sieben Jahre nach seinem letzten WM-Triumph hielt O'Sullivan den Pokal wieder in den Händen , mit 44 Jahren zeigte er der jüngeren Generation noch einmal die Grenzen auf.

Natürlich wäre es "fantastisch", diese seit 1999 bestehende Bestmarke noch einzustellen, sagte der Mann aus Wordsley in den West Midlands. Aber: Seine Karriere sei auch so bereits ganz "wundervoll" verlaufen. Egal, was da noch komme.