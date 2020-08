LoR: Trundle wird neuer Freljord-Champion in Legends of Runeterra

Am 26. August erscheint die neue Erweiterung für Legends of Runeterra. Nach Taric für Targon und Lulu für Ionia kommt nun ein Champion für die Freljord-Region.

Trundle wird der neuste Freljord-Champion in Legends of Runeterra. Der Trollkönig wird im Zuge der am 26. August erscheinenden neuen Erweiterung "Call of the Mountain" veröffentlicht werden.