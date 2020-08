Moto GP: Valentino Rossis Beinahe-Crash lässt Motorrad-Welt aufschrecken

Der Beinahe-Crash von Superstar Valentino Rossi hat die Motorrad-Welt aufgeschreckt und Forderungen nach Konsequenzen nach sich gezogen. Vor allem in Rossis Heimat Italien saß der Schock auch am Montag noch tief.

Zarco von allen Seiten in der Kritik

Bastianini auch mit Unfall

Mit neun WM-Titeln ist er einer der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten und lebende Legende zugleich. Mit skurrilen Outfits, Showeinlagen und krassen Helm-Designs machte Valentino Rossi auch abseits der Strecke auf sich aufmerksam. Am Sonntag steht sein 400. Grand Prix an - SPORT1 zeigt seine Karriere in Bildern © Getty Images

Der Grundstein der großen Karriere des Valentino Rossis wird bereits in seiner Kindheit gelegt. Rossis Mutter Stefania möchte aus ihrem Jungen einen Fußballer machen. Das ist mit ein Grund dafür, warum der neunmalige Champion heute ein großer Fußball-Fan ist © Getty Images

Am Ende setzt sich jedoch Valentinos Vater Graziano gegen seine Ehefrau durch und sorgt dafür, dass sein Sohn mit dem Go-Kart-Fahren anfängt. Im Jahr 1990 gewinnt der junge Valentino in dieser Klasse seine erste Meisterschaft. Danach sattelt er um auf zwei Räder © Getty Images

1996 darf Rossi seine ersten Rennen in der 125 cm³-Klasse bestreiten. Für das Team Aprilia gelingt es dem jungen Italiener sogar, seine erste Pole-Position sowie seinen ersten Saison-Sieg einzufahren © Getty Images

Der erste Titel lässt nicht lange auf sich warten: Nur ein Jahr nach seinem Debüt feiert Rossi seine erste Motorrad-Weltmeisterschaft mit Aprilia. In der 125er-Klasse gewinnt Valentino elf von 15 Rennen © Getty Images

1998 wechselt der Italiener in die 250er Klasse und überrascht in seiner Premieren-Saison mit einem beachtlichen zweiten Platz in der Gesamtwertung. Ein Jahr später dominiert Rossi das komplette Fahrerfeld und sichert sich nach neun Siegen aus 14 Rennen vorzeitig seine nächste Weltmeisterschaft © Getty Images

Es folgt der nächste Aufstieg: In der 500 cm³-Klasse steigt Valentino Rossi im Jahr 2000 bei Honda ein. Beim Grand Prix von Großbritannien gelingt ihm gleich der erste Sieg. Am Ende steht Rossi auf dem zweiten Rang der Fahrerwertung © Getty Images

Rossi feiert einen Sieg nach dem anderen für Honda und gewinnt seine dritte Weltmeisterschaft im letzten Jahr der 500er-Zweitakter. Nach Phil Read ist Rossi erst der zweite Fahrer überhaupt, dem es gelingt gleich in drei verschiedenen Klassen einen Titel zu erringen © Getty Images

Weitere Erfolge lassen nicht lange auf sich warten: Rossi sichert sich auf seiner Honda in der neuen MotoGP-Klasse in den Jahren 2002 und 2003 seine Championships Nummer vier und fünf © Getty Images

Die vielen Triumphe bringen Valentino Rossi schnell einige Spitznamen ein. Von den Fans wird der Italiener auch liebevoll "The Doctor", "Vale", Valentinik", "The GOAT" (Greatest Of All Times) oder "Rossifumi" genannt. Den Namen "The Doctor" lässt sich Rossi sogar auf seinem Rennanzug anbringen © Getty Images

Die Nummer 46 trägt "The Doctor" übrigens wegen seinem Vater Graziano Rossi, der ebenfalls Motorradrennen gefahren ist © Getty Images

Mit Honda gewinnt Rossi alle Titel, die es zu holen gibt. Im Jahr 2004 sucht der Italiener daher eine neue Herausforderung bei Yamaha. Die Begründung für den Wechsel: "We won in the wet, we won in the dry. We don't have the motivation anymore." © Getty Images

Zusammen mit Cheftechniker Jeremy Burgess (r.) schafft Rossi auch bei Yamaha prompt die Titelverteidigung. Burgess gelingt es aus einem eigentlich unterlegenen Renngefährt ein konkurrenzfähiges Motorrad zu machen © Getty Images

Immer wieder keimen Gerüchte über einen Wechsel Rossis in die Formel 1 auf. 2004 fährt "The Doctor" einige Testrunden mit dem Ferrari und ist nur gut 1,5 Sekunden langsamer als Michael Schumacher. Doch angeblich lehnt Rossi ein hochdotiertes Vertragsangebot der Scuderia ab © Getty Images

Auch ein Wechsel zur Rallye steht immer wieder im Raum. Mit Ford schafft Valentino Rossi in einem Gastrennen sogar den dritten Platz in Monza. Doch Rossi bleibt der MotoGP treu © Getty Images

Und die Rossi-Show geht in die fünfte Runde: Auch 2005 gewinnt "The Doctor" vorzeitig den Titel in der Königsklasse und damit seinen fünften in Folge © Getty Images

2005 verlängert Valentino Rossi seinen Vertrag bei Yamaha um ein weiteres Jahr. Angeblich bekommt Rossi nun 20 Millionen Euro pro Saison. Damit ist der Italiener der bestbezahle Motorradsportler der Geschichte. Kein italienischer Sportler verdient in diesem Jahr mehr © Getty Images

Noch im selben Jahr wird "The Doctor" ein offizieller (Ehren-)Doktortitel verliehen. Die Universität seiner Heimatstadt, Urbino, überreicht ihm den Dr. h. c. für Kommunikation © Getty Images

Ein Markenzeichen von Rossi sind seine extravaganten Helmdesigns. Dieses gigantische Auge ist geradezu furchteinflössend © Getty Images

Hier gibt der Helm Aufschluss über die Gedanken-Welt des Weltmeisters © Getty Images

Rossi freut sich über das neuste Motiv auf seinem Helm. Esel, der heimliche Held der "Shrek"-Filme, ziert den Helm des Bike-Profis © Getty Images

Die Blues Brothers kommen 2016 zu Ehren - jedoch nicht die Film-Originale, sondern Rossi selbst und sein Kumpel und Geschäftspartner Alessio "Uccio" Salucci © Getty Images

Die vielleicht witzigste Idee: Rossi zeigt, dass man auch als Spitzensportler eine Menge Spaß haben kann © Getty Images

Nach fünf WM-Titeln in Folge beginnt die Saison 2006 für Valentino Rossi mit einem Sturz. Nach technischen Problemen in den nächsten Rennen liegt "The Doctor" in der Gesamtwertung schon früh in der Saison weit zurück © Getty Images

Rossi startet eine furiose Aufholjagd auf den souverän führenden Nicky Hayden. Ein Sturz im letzten Rennen kostet den Italiener jedoch die erneute Titelverteidigung. Rossi bleibt nichts anderes übrig als Hayden (r.) zu gratulieren © Getty Images

Auch 2007 bleibt Rossi ohne Titel und schreibt abseits der Strecke unschöne Schlagzeilen: Verdacht auf Steuerhinterziehung! Eine Summe von rund 112 Millionen Euro steht im Raum. Doch nach einer Zahlung von 35 Millionen Euro wird das Verfahren eingestellt © Getty Images

Rossi steht sportlich wieder auf und gewinnt 2008 und 2009 seine Weltmeister-Titel acht und neun in der MotoGP © Getty Images

Traurig: Beim Großen Preis von Malaysia im Jahr 2011 wird "Valentik" ohne eigenes Verschulden in einen tragischen Unfall verwickelt. Marco Simoncelli stürzt von seinem Motorrad und wird von Rossi und Colin Edwards überrollt © Getty Images

Für den Simoncelli kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt an den Folgen des Unfalls © Getty Images

Simoncelli war ein Freund und Bewunderer seines italienischen Landsmanns Rossi. Er wurde nur 24 Jahre alt © Getty Images

Auf einen zehnten Titel wartet Rossi seitdem vergeblich, dennoch kann er bis heute nicht vom Rennsport lassen: Auch in der Saison 2019 wird ist noch aktiv als Teil des Yamaha-Werksteams © Getty Images

Trotz der unzähligen Erfolge steht Valentino Rossi in der ewigen, klassenübergreifenden Bestenliste nur auf Rang zwei hinter seinem Landsmann Giacomo Agostini. 15 Weltmeisterschaften stehen auf "Agos" Liste - damit gilt er als bester Motorrad-Rennfahrer aller Zeiten © Getty Images

Rekordfahrer ist Rossi trotzdem: Mit seinem 329. Grand-Prix-Rennen 2015 in Kuala Lumpur löste er Loris Capirossi als Dauerbrenner der Motorrad-Szene ab © Getty Images

Weitere Bestmarken: Rossi fuhr die meisten WM-Titel und die meisten Siege in der MotoGP ein, die meisten Punkte und Podestplätze. Sein Sieg in Assen 2017 machte ihn auch zum ältesten Grand-Prix-Gewinner der Geschichte © Getty Images

Am Wochenende steht ein besonderes Jubiläum bevor: Rossi bestreitet mit dem Grand Prix von Australien auf Philip Island seinen 400. GP. Eine neue Bestmarke - doch seinen Verfolger in diesem Ranking überholte er bereits vier Jahre früher © Getty Images

Es kommt ihm selbst ein bisschen komisch vor: "Davon konnte man nicht ausgehen. Besonders als ich jünger war, und auch während meiner Karriere hatte ich keine klare Idee, wie lange ich Rennen fahren würde" © Getty Images

Und weiter: "Es ist eine lange, lange Zeit. Jetzt bin ich 40. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ja, es ist eine gute Leistung. Es ist gut, die 400 hier in Phillip Island zu erreichen - es ist ein ikonischer Platz für Motorsport" © Getty Images

Privat ist Valentino Rossi liiert mit der 15 Jahre jüngeren Francesca Sofia Novello © Imago

Novello ist - man ahnt es - Model, Fans fühlen sich bei ihrem Anblick an Brooke Shields erinnert © instagram.com/francescasofianovello

Rossi fühlt sich an ihrer Seite offensichtlich gut aufgehoben © instagram.com/francescasofianovello

Bis 2016 war sie an Rossis Seite: Linda Morselli, ebenfalls Model © Getty Images

Auch Formel-1-Fans könnten die italienische Ex Rossis kennen: Morselli ist seit 2018 mit Fernando Alonso zusammen © Getty Images