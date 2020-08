Volleyball Bundesliga: Sieben Bundesligisten im Europapokal vertreten

Die Volleyball Bundesliga ist in der kommenden Saison mit sieben Teams im Europapokal vertreten. Bei den Frauen steht der SSC Palmberg Schwerin direkt in der Gruppenphase der Champions League, Allianz MTV Stuttgart steigt in der Qualifikation in den Wettbewerb ein. Pokalsieger Dresdner SC und der SC Potsdam gehen im CEV Cup an den Start.