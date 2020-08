BVB-Boss Watzke verneigt sich vor FC Bayern, lobt auch RB Leipzig

Folgt jetzt die Krönung? So titelreif ist Bayern

Der dominante Halbfinal-Einzug des FC Bayern in der Champions League beeindruckt Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Er gratuliert auch RB Leipzig.

"Womöglich ist das die beste Mannschaft, die jemals bei Bayern München gespielt hat", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund bei der Bilanzpressekonferenz am Montag: "Von daher hatte unser 0:1 bei Bayern München ja fast schon solitären Charakter."

Watzke räumte ein, dass auch der BVB "letztes Jahr in den Pokalwettbewerben gerne mehr generiert" hätte und rechnet mit harter Konkurrenz in der Bundesliga: "Leipzig, Gladbach, Leverkusen - das sind alles Mannschaften, die auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen werden."