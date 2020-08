Bundesliga: Lucien Favre Trainer Borussia Dortmund fordert mehr Spieler

Favres Personal-Puzzle: So stehen Moukokos Chancen

BVB-Coach Lucien Favre ist ist zufrieden mit dem Dortmunder Trainingslager in der Schweiz, fordert aber noch weitere Spieler um den Kader breiter zu gestalten.

Lucien Favre setzt nach dem Trainingslager des Vizemeisters Borussia Dortmund in Bad Ragaz auf weitere Verstärkung.

Noch in der "Pipeline" sei die Leihe des brasilianischen Offensiv-Talents Reinier (18) von Real Madrid. "Er kann auch vorne als falscher Stürmer spielen und auch auf der Seite. Was ich gesehen habe, ist er sehr gut im Abschluss. Mit 18 hat er natürlich noch viel zu lernen", so Favre: "Wir müssen sehr geduldig sein mit den jungen Spielern."