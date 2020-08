Formel 1 in Barcelona: Pressestimmen über Hamilton, Vettel & Verstappen

ENGLAND

The Guardian: "Lewis Hamilton und Mercedes mögen zuletzt in Silverstone gewackelt haben. Sein Sieg in Spanien war nun aber von erdrückender Überlegenheit und passte damit wieder ins Bild der gesamten Saison. Der Weltmeister war in einer eigenen Dimension, mit Kontrolle, Präzision und Geschwindigkeit, die kein Rivale erreichen konnte. Sein Abstand in der WM-Wertung wird zur Kluft."

Telegraph: "Der Junge aus Stevenage schreibt die Geschichtsbücher des Sports um. Noch drei Siege fehlen zum Rekord Michael Schumachers, diesen könnte er nun ausgerechnet auf der Ferrari-Strecke in Mugello einstellen."

The Sun: "Der eiskalte Weltmeister gewann an einem Tag, an dem man ihm und Mercedes Probleme vorausgesagt hatte."

Daily Mail: "Lewis Hamilton hat Michael Schumacher mit Blick auf die meisten Podestplätze in der F1-Geschichte überholt. Der sechsmalige Weltmeister setzte seinen guten Saisonstart mit einem Sieg in Spanien fort und beendete das Rennen mit einem komfortablen Vorsprung von 24 Sekunden auf den Zweitplatzierten Max Verstappen. Das Ergebnis war der 156. Grand-Prix-Podestplatz seiner Karriere in nur 256 Rennen, während Schumacher in seiner Karriere nur 155 Podestplätze erzielte."