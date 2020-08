FIFA bestätigt: Weltfußballer-Wahl The Best findet statt, Lewandowski hofft

Folgt jetzt die Krönung? So titelreif ist Bayern

Gute Nachrichten von der FIFA: Der Weltverband wird seine Weltfußballer-Wahl "The Best" nun trotz Corona doch abhalten. Robert Lewandowski vom FC Bayern darf hoffen.

Wie die FIFA der Bild bestätigt hat, wird die Wahl des Weltverbandes unter dem Namen "The Best" in diesem Jahr doch stattfinden.