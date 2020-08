Champions League: Bernardo Silva mit Frust-Tweet gegen Liverpool-Fans

Guardiola am Boden: "Bin nicht in der Lage, weiterzukommen"

In Richtung der Reds-Fans, die das Ausscheiden Citys am Samstag im Halbfinale gegen Olympique Lyon (1:3) gefeiert hatten, ätzte Silva via Twitter: "An all die Liverpool-Fans, die nicht Besseres zu tun haben, als sich auf dem Account eines Man-City-Spielers rumzutreiben: Ihr tut mir leid."