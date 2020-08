Formel 1: Mercedes-Kopie von Racing Point - Danner und Kolles üben Kritik

Racing Point erhitzt mit der Kopie des Mercedes von 2019 die Gemüter in der Formel 1. Christian Danner findet klare Worte, Colin Kolles wundert sich über Wolff.

Racing Point hat sich seinen Spitznamen in dieser Saison wahrlich verdient. Zu ähnlich sehen die rosa Boliden - abgesehen von der Farbe - dem Vorjahresmodell von Mercedes. Der deutliche Leistungsanstieg 2020 sorgt deshalb für hitzige Diskussionen innerhalb der Formel 1.

RTL -Experte und AvD-Botschafter Christian Danner kritisierte das Vorgehen im AvD Motorsport Magazin scharf: "Das war schon sehr dreist. Ein Grundprinzip der Formel 1 ist, dass jeder sein eigenes Auto baut. Klar kupfert jeder mal ab. Aber das, was hier passiert ist, ist jenseits von allen Dingen, die je passiert sind."

Danner weiter: "Alain Prost hat das in einem Interview detailliert erläutert. Wenn so etwas in Ordnung ist, dann können wir alle einpacken. Dann brauchen wir nicht mehr antreten. Dann ist es irgendetwas, aber nicht mehr die Formel 1 - und da muss ich ihm Recht geben."