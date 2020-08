Formel 1: Colin Kolles greift Mattia Binotto im AvD Motorsport Magazin an

Vor allem die Art der Trennung Ferraris von Sebastian Vettel zeige, dass Binotto in diesem Bereich Mängel habe. "Das Problem ist, wie er abserviert wurde. Das spielt schon eine Rolle. Da waren verschiedene Aussagen. In der Presse wurde lanciert, dass Vettel um Gehalt pokern würde und er viel Geld will. Das hat aber nicht stattgefunden. Er hat einfach einen Anruf mit der Ausrede Covid19 bekommen." Den ganzen Vorgang bezeichnete er als "schon sehr dünn".

Vettel-Trennung hat Ferraris Saison zerstört

Allerdings lägen die Ursprünge der aktuellen Probleme weiter zurück in der Vergangenheit. "Die Probleme fingen schon vor ein paar Jahren an. Als Sebastian die WM hätte gewinnen können, hatte er nicht die volle Untersüttzung des Teams bekommen. Da gab es die ersten Kratzer in der Beziehung. Will ein Team Weltmeister werden, muss es auf einen Nummer-1-Fahrer setzen. Und das hätte Vettel sein müssen."