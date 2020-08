Formel 1, Barcelona: Räikkönen holt Rekord für meistgefahrene Kilometer

Kimi Räikkönen stellt in Barcelona eine ganz besondere Bestmarke auf. Kein Formel-1-Fahrer absolviert mehr Kilometer als der Finne.

Der frühere Weltmeister Kimi Räikkönen hat sich in der Formel 1 einen weiteren Rekord geschnappt.

Der Finne holte sich beim Großen Preis von Spanien die Bestmarke für die meistgefahrenen Kilometer in der Königsklasse des Motorsports. Nach Angaben seines Teams Alfa-Romeo-Ferrari übertraf der 40-Jährige in der 37. von 66 Runden den Rekord seines einstigen Teamkollegen Fernando Alonso von 83.846 Kilometern. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Räikkönen fährt zweimal um den Aquator

Räikkönens gefahrene Distanz in Formel-1-Rennen entspricht umgerechnet zwei Erdumfahrungen rund um den Äquator. Bereits in der Vorwoche hatte der Routinier dem siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher (16.845 Runden) den Rekord für die meistgefahrenen Runden in der Königsklasse des Motorsports weggeschnappt.