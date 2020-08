Formel 1: Lewis Hamilton bricht Schumacher-Rekord für meiste Podiums

Achtungserfolg für Vettel - Hamilton siegt in Spanien

Mit dem Sieg in Barcelona schreibt Lewis Hamilton ein weiteres Mal Formel-1-Geschichte. Dieses Mal übertrifft der Brite einen Rekord von Michael Schumacher.

Lewis Hamiltons Sieg beim Großen Preis von Spanien war ein ganz besonderer in seiner Karriere. Zum 156. Mal landete der Engländer in seiner Formel-1-Karriere unter den besten Drei und setzte damit einen weiteren Meilenstein.

Beim 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone hatte er mit seinem Sieg mit Michael Schumacher und seinen 155 Podestplätzen gleichgezogen. Nur eine Woche später übertrumpfte Hamilton nun den deutschen Rekordweltmeister und zeigte sich nach dem Rennen fast sprachlos ob dieser neuen Bestmarke.

"Die meisten Podiumplätze in der Formel 1. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll", ließ der Brite seine Fans via Twitter wissen.

Auf Rang drei in dieser Wertung liegt aktuell Sebastian Vettel. Der Heppenheimer, der in Spanien mit Rang sieben einen Achtungserfolg einfuhr, stand in seiner bisherigen Karriere 120 Mal auf dem Treppchen.