Europa League: FC Sevilla - Manchester United 2:1 - Luuk de Jong trifft

Luuk de Jong erzielte sein erstes Tor in dieser Europa-League-Saison © Getty Images

Der FC Sevilla und Manchester United liefern sich in der Europa League ein packendes Halbfinale. Am Ende gelingt einem Ex-Gladbacher das entscheidende Tor.

Der Niederländer erzielte im Halbfinale in der Schlussphase (78.) den 2:1 (1:1)-Siegtreffer für den FC Sevilla. Die Andalusier greifen damit im Endspiel nach ihrem vierten Europa-League-Titel in den vergangenen sechs Jahren.

Das Finale findet am Freitag in Köln statt, Gegner des Teams von Julen Lopetegui ist der Sieger des zweiten Semifinales zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk am Montag.