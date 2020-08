Formel 1, Barcelona: Charles Leclerc scheidet im Ferrari aus - Gründe

Beim Großen Preis von Spanien in Barcelona scheidet Charles Leclerc in seinem Ferrari frühzeitig aus. Nach dem Rennen erklärt der Monegasse die Gründe.

Beim Großen Preis von Spanien in Barcelona schied der Monegasse in seinem Ferrari nach knapp zwei Dritteln des Rennens aus. In einer Schikane hatte sich der 22-Jährige mit seinem Boliden gedreht, kurz danach war das Rennen für ihn in der Box beendet.