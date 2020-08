Critérium du Dauphiné: Daniel Martinez gewinnt Tour-Generalprobe 2020

Der Kolumbianer Daniel Martinez gewinnt die Tour-Generalprobe in Dauphine gewonnen. Der 24-Jährige profitiert von einer Verletzung des Slowenen Primoz Roglic.

Roglic (30) vom Team Jumbo-Visma hatte das Klassement vor dem Schlusstag angeführt, war jedoch nach seinem Sturz am Samstag nicht mehr zur letzten Etappe angetreten.

Den Sieg auf dem letzten Teilstück sicherte sich der 25-jährige US-Amerikaner Sepp Kuss. Lennard Kämna (23/Bora-hansgrohe), der am Samstag die vorletzte Etappe gewonnen hatte, kam als Sechster mit 51 Sekunden Rückstand ins Ziel und schloss die Dauphine auf einem starken achten Platz ab.

Martinez von fünf auf eins

Gesamtsieger Martinez (24) war vor dem Start in Megeve noch Fünfter in der Gesamtwertung gewesen, schob sich als Etappen-Zweiter aber unter anderem am französischen Tour-Favorit Thibaut Pinot vorbei.