Borussia Dortmund gewinnt Test gegen Austria Wien

Reyna-Doppelpack leitet BVB-Torfestival ein

"Ich habe hier im vergangenen Jahr mein erstes Spiel gemacht und es lief ganz gut. Heute habe ich zwei Tore gemacht. Wir haben als Team eine gute Leistung gezeigt", sagte Reyna in der Pause über seinen gelungenen Auftritt in Altach.

Anschließend schraubten Emre Can (65.), Marius Wolf (73.), Thorgan Hazard (76., Foulelfmeter), Jude Bellingham (78.) mit seinem ersten Tor für seinen neuen Klub, Nachwuchsspieler Taylan Duman (81.) und Nico Schulz (86.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

BVB-Torjäger Haaland pausiert - Favre experimentiert

Torjäger Haaland war beim Test in Altach nicht dabei und trainierte stattdessen individuell in Bad Ragaz. Der Norweger hatte am Freitag wegen Halsschmerzen pausiert, am Samstag aber wieder locker mittrainiert.