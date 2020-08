Fußball: 240 Fans von Frankfurt und Darmstadt prügeln sich an Autobahn A5

Etwa 240 Anhänger von Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt trafen sich in der Nacht auf Sonntag in der Nähe der Autobahn A5 für eine Massenschlägerei.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag in einer Pressemitteilung verlauten ließ, haben sich etwa 240 Anhänger der beiden Klubs in einem Weiterstädter Gewerbegebiet auf einem Standstreifen der Autobahn A5 getroffen, um sich zu prügeln.