Tennis: Simona Halep gewinnt WTA Turnier in Prag

Simona Halep gewinnt ihr erstes Turnier nach der Corona-Pause. Beim WTA-Turnier in Prag setzt sich die 28-Jährige im Finale gegen Elise Mertens durch.

Wimbledonsiegerin Simona Halep aus Rumänien hat das WTA-Turnier in Prag gewonnen und sich bei ihrem Comeback nach der Coronapause den zweiten Titel im Jahr 2020 gesichert.

Für Halep, die aufgrund von Einreise-Beschränkungen auf den Restart in der Vorwoche in Palermo verzichtet hatte, war es der 21. Titel auf der WTA-Tour. Zuletzt hatte die 28-Jährige im Februar in Dubai triumphiert.