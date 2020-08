RB Leipzig, Markus Krösche will mit aller Macht ins Finale der Champions League

"Wir werden alles dafür tun, dass wir ins Finale einziehen", gab sich Krösche am Sonntag in einem virtuellen Mediengespräch in Lissabon selbstbewusst: "Das ist das ganz klare Ziel. Ich glaube, dass in dem Spiel alles möglich ist, dass wir alles geben werden und mit aller Macht das Finale erreichen wollen."