Benfica Lissabon mit Waldschmidt und neuer Strategie zu altem Glanz?

Benfica Lissabon kann derzeit nicht an den Erfolg alter Tage anknüpfen. Um das zu ändern, revolutioniert der Klub seine Transferstrategie.

Das Problem: Die Portugiesen sind beim Finalturnier der Champions League in der eigenen Stadt nur Zuschauer.

Ein Jahr ist es her, dass mit Joao Félix eins der größten Talente der Benfica-Geschichte den Verein in Richtung Atlético Madrid verließ und 126 Millionen Euro in die Kassen spülte. Die Rekordablöse zementierte einmal mehr den Ruf Benficas als Talentschmiede, die Stars ausbildet, sie dann aber mehr oder weniger kampflos für viel Geld verkaufen muss und somit sportlich gesehen auf der Stelle tritt.