DTM: René Rast gewinnt in der Lausitz vor Nico Müller nach Fotofinish

René Rast (l.) und Nico Müller liefern sich heiße Duelle in der DTM

Die Siegesserie von Nico Müller in der DTM ist gerissen. René Rast entscheidet das zweite Rennen auf dem Lausitzring knapp vor Müller für sich.

Rast hatte auch den zweiten Saisonlauf in Spa für sich entschieden, aber durch eine Zeitstrafe den Sieg an Müller verloren, nachdem er in der Schlussphase unerlaubt eine Überholhilfe aktiviert hatte.