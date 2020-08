Lukas Podolski springt Mesut Özil bei Arsenal-Debatte zur Seite

In der vertrackten Situation zwischen dem FC Arsenal und Mesut Özil springt Lukas Podolski seinem ehemaligen Teamkollegen zur Seite und nimmt ihn in Schutz.

Lukas Podolski, selbst ehemaliger Spieler des FC Arsenal, hat Mesut Özil in dessen aktueller Situation bei den Gunners in Schutz genommen. Özil war in den vergangenen Wochen mehrmals verbal mit dem Verein und dem Trainer aneinandergeraten.