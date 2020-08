Champions League, Manchester City: Lacher für Raheem Sterling nach Fehlschuss

Guardiola am Boden: "Bin nicht in der Lage, weiterzukommen"

Raheem Sterling sorgt mit einem unglaublichen Fehlschuss in der Champions League für einen großen Aufreger. Im Netz erntet er dafür einen Shitstorm.

Nach der 86. Spielminute wäre Raheem Sterling am Samstagabend wohl am liebsten im Rasen des Estádio José Alvalade in Lissabon versunken.