Bundesliga: Was BVB-Coach Lucien Favre von Jadon Sancho fordert

Favres Personal-Puzzle: So stehen Moukokos Chancen

Lucien Favre schwärmt von Mario Götze früherer Zeiten. An Jadon Sancho stellt der BVB-Coach eine Forderung. Social Media sieht Favre kritisch.

Jadon Sancho bleibt Borussia Dortmund trotz großem Interesse anderer Vereine mindestens eine weitere Saison erhalten. Das freut auch Trainer Lucien Favre. ( Testspiel: Borussia Dortmund - Austria Wien am Sonntag ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM )

"Jadon ist ein guter Junge, und er hat tolle Fähigkeiten. Er hat sicher seinen eigenen Kopf, aber man kann auch Spaß mit ihm machen", sagte der Schweizer der Welt am Sonntag. Allerdings sieht Favre Sancho noch nicht am Zenit: "Doch er muss auch noch einiges lernen. Das ist wichtig für seine und für unsere Zukunft. In bestimmten Situationen vergisst er noch, konzentriert zu verteidigen oder mit zurückzulaufen, um den Kollegen zu helfen. Er ist bereits ein sehr guter Spieler, aber er kann, wenn er diese Dinge beherzigt, ein noch größerer werden."