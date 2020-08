UFC 252: Stipe Miocic schickt Daniel Cormier mit Niederlage in die Rente

Daniel Cormier tritt mit einer Niederlage ab. In seinem letzten UFC-Kampf unterliegt der US-Amerikaner seinem Landsmann Stipe Miocic nach Punkten.

Stipe Miocic hat Daniel Cormier mit einer Niederlage in die Rente geschickt. Der US-Amerikaner gewann den Hauptkampf bei UFC 252 in Las Vegas nach Punkten und verteidigte damit seinen Titel im Schwergewicht.

Daniel Cormier sieht keine Titelchance mehr

Cormier erwischte dabei den besseren Start, traf mit Kicks und erzielte mit seiner Rechten einen harten Wirkungstreffer. Miocic kassierte einen Stich ins Auge, kam aber in den darauffolgenden Runden besser zurecht.

"Ich bin an nichts anderem interessiert, als um Titel zu kämpfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft noch einen Titel gewinne, also wird es das für mich gewesen sein", zog Cormier einen Schlussstrich unter seine außergewöhnliche MMA-Karriere.