Leichtathletik: Mohamed Mohumed pulverisiert Bestzeeit über 5000 Meter

Der Mittel- und Langstreckenläufer erklärte unlängst bei SPORT1, dass er sich langfristig in der Weltspitze etablieren will. Einen kleinen Schritt dorthin nahm der 21-Jährige am vergangenen Wochenende, als er bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig den Titel über 5000 Meter holte.