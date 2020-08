NFL: Quarterback Alex Smith erhält nach Horror-Beinbruch grünes Licht

Smith: Bakterien-Infektion bedroht sein Leben

Danach kam es zu Komplikationen und einer Bakterieninfektion, die Smith fast das Bein gekostet hätte und sogar sein Leben bedrohte . Der Nummer-1-Pick des Drafts 2005 bewies in der Folge aber einmal mehr seine fast schon sprichwörtliche mentale Stärke und arbeitete in der Reha unermüdlich für diesen Moment.

Champagner-Dusche von seiner Frau

Am Samstag erhielt Smith die Freigabe der Ärzte. Washington wird ihn von der sogenannten PUP-Liste ("Physically unable to perform") in den aktiven Kader holen. Ab Dienstag trainieren die ehemaligen Redskins in der Saisonvorbereitung erstmals mit den Schulterpads.