NHL-Playoffs: Colorado Avalanche unterliegen Arizona Coyotes ohne Grubauer

Die Colorado Avalanche müssen sich in Spiel 3 den Arizona Coyotes geschlagen geben © Getty Images

Die Colorado Avalanche müssen in den NHL-Playoffs den ersten Rückschlag hinnehmen. Ohne Philipp Grubauer im Tor kassieren sie den Anschluss.

Ohne den deutschen Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat die Colorado Avalanche im Playoff-Achtelfinale der NHL die erste Niederlage kassiert. Der Rosenheimer saß beim 2:4 gegen die Arizona Coyotes 60 Minuten auf der Bank, Colorado führt nun in der Serie nur noch mit 2:1. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig.

Grubauer (28), Stanley-Cup-Sieger von 2018, hatte in den ersten beiden Spielen mit starken Leistungen zur 2:0-Führung beigetragen. Sein Ersatzmann Pavel Francouz hielt 15 von 17 Schüssen, Arizona traf in der Schlussphase zweimal ins leere Tor. Colorado hat am Montag die nächste Chance, sich Matchbälle zu verschaffen.