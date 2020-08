Formel 1: Mattia Binotto schließt vorzeitiges Aus von Sebastian Vettel aus

Sebastian Vettel (M.) hört am Saisonende 2020 bei Ferrari auf © Imago

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat Spekulationen über einen vorzeitigen Rauswurf Sebastian Vettels deutlich zurückgewiesen und ein solches Szenario ausgeschlossen. ( Formel 1: Großer Preis von Spanien am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER )

"Das wäre eine Schande, wenn wir so etwas tun würden", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit der Bild am Sonntag : "Sebastian ist ein Teil unserer Familie. Unabhängig von den Entscheidungen, die wir für die Zukunft getroffen haben, gehört er zur Ferrari-Familie."

Der Rennstall vertraue dem Deutschen "als Fahrer und als Mensch. Er ist ein großartiger Fahrer, auch immer noch schnell. Darum würden wir so eine Entscheidung niemals treffen."

...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihre Verträge wurden aber noch nicht verlängert © Getty Images

An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für Nico Hülkenberg. Zuvor war er Ersatzfahrer bei Mercedes © Getty Images

RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images

Die "Gazzetta dello Sport" vermeldete bereits, dass ein Deal zwischen Vettel und Racing Point fix ist. Nur die Corona-Infektion von Pérez, die Nico Hülkenberg als Ersatz in sein Cockpit spülte, verhindere noch eine offizielle Verkündung © Imago

RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und vielleicht auch einen neuen Fahrer. Zuletzt verdichteten sich Gerüchte sich, dass Vettel (r.) Sergio Pérez ersetzen wird. Doch der Vertrag des Mexikaners, der bis 2022 gilt, müsste gekündigt werden © Getty Images

Alexander Albon sitzt im zweiten Cockpit. Der britische Youngster hat thailändische Wurzeln und wird von jener thailändischen Familie gefördert, der 51 Prozent des Getränkekonzerns gehören. Allerdings ist sein Status wegen wackliger Leistungen in Gefahr - eine Chance für Vettel? © Getty Images

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images

Valtteri Bottas fährt in der kommenden Saison auf jeden Fall bei Mercedes. Der Vertrag des Finnen wurde bis "mindestens zum Ende der Saison 2021" verlängert © Getty Images

...doch die Cockpits bei Mercedes sind für 2021 eigentlich besetzt. Lewis Hamilton hat seinen Vertrag zwar noch nicht verlängert. Das aber gilt nur noch als Formsache. "Tatsache ist, dass ich mit dem Team weitermachen will, es ist auch keine große Sache, uns gemeinsam hinzusetzen", sagte Hamilton zwei Tage vor dem zweiten Rennen in Silverstone © Getty Images

Binotto wehrt sich gegen Sabotage-Gerücht

Vettel muss die Scuderia am Ende des Jahres verlassen, zuletzt war er deutlich langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc (22) unterwegs. Auch Sabotage-Gerüchte kamen vor diesem Hintergrund auf. "Das ist komplett falsch", sagte Binotto dazu, "zunächst einmal, weil wir Sebastian und sein Talent brauchen. Wir brauchen ihn für unseren Erfolg. Um mehr Punkte in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu holen, brauchen wir zwei erfolgreiche Fahrer."

Auch die Stimmung innerhalb des Teams sei trotz der baldigen Trennung und der schwierigen sportlichen Lage intakt. "Sebastian hatte und hat die volle Unterstützung von Ferrari", sagte Binotto: "Ich verstehe, dass in Deutschland jetzt viel über angebliche Spannungen zwischen ihm und uns geschrieben wurde, aber das ist alles totaler Schwachsinn. Obwohl allen klar ist, dass es seine letzte Saison ist, benimmt er sich vollkommen anständig."

Ferrari bestätigt Vettels Trennungsversion indirekt

Binotto bestätigte zudem indirekt, dass die Trennung am Jahresende wohl doch nicht so einvernehmlich war - und eher so wie es Vettel dargestellt hatte: als vom Team gewünschte Trennung. "Wenn eine Entscheidung zusammen verkündet wird, ist das für mich auch eine gemeinsame Entscheidung. Ob beide Parteien glücklich sind, steht auf einem anderen Blatt. Natürlich war Sebastian enttäuscht", sagte Binotto.