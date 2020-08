NBA: Damian Lillard und Portland Trail Blazers ziehen in die Play-offs ein

Bis dahin mussten Lillard und Co. allerdings hart kämpfen. Nach einem starken ersten Viertel, dass man mit 31:19 für sich entschied, verlor man im zweiten Viertel die Linie. Zwar ging man mit einer 58:52-Führung in die Kabine, der Trend sprach jedoch gegen die Blazers.

Portland dreht das Match

Im dritten Viertel kam es dann zu einem wilden Shootout, in dem beide Teams vor allem in der Offensive glänzten. Mit 42:31 konnten die Grizzlies das Viertel für sich entscheiden. Alles sah nun nach einem zweiten Entscheidungsspiel aus, aber im Schlussabschnitt zog Portland das Tempo nochmal an und sicherte sich am Ende den knappen Sieg.