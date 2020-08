NBA: New Orleans Pelicans entlassen Headcoach Alvin Gentry

Alvin Gentry ist nicht mehr Headcoach der New Orleans Pelicans © Imago

Die New Orleans Pelicans ziehen die Konsequenzen aus dem erneuten Verpassen der Playoffs. Headcoach Alvin Gentry muss nach fünf Jahren gehen.

Die New Orleans Pelicans haben sich von ihrem Headcoach Alvin Gentry getrennt. Die Basketball-Franchise hatte mit 30 Siegen aus 72 Spielen zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpasst. In der Bubble gewannen die Pelicans nur zwei ihrer acht Spiele.