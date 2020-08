England: Vladimir Ivic wird Teammanager beim FC Watford

Vladimir Ivic ist neuer Teammanager des FC Watford. Der Serbe trainiert zuletzt einen israelischen Topklub. In der Saison 2004/05 spielt er in der Bundesliga.

"Es ist mein erstes Mal in England, und ich muss mich so schnell wie möglich anpassen, um das Beste für den Verein zu tun", sagte Ivic, der zuletzt bei Maccabi Tel Aviv an der Seitenlinie stand.