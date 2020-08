Bundesliga: Fans wünschen sich attraktivere Spielweise der Klubs

Die neue Saison der Bundesliga ist nicht mehr fern. In einer Fan-Umfrage kommt heraus, was sich die Anhänger von ihren Klubs wünschen.

In Lissabon findet momentan das Final-Turnier der Champions League statt - in Deutschland fiebern viele Fans aber schon dem Start der Bundesliga entgegen.

In einer repräsentativen Umfrage stellte das Bundesligabarometer nun die Frage, was die Fans von ihren Klubs in der neuen Spielzeit erwarten.