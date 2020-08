Werder Bremen: Bekenntnis? Davy Klaassen reagiert verwundert

Klaassen über Zukunft: "Keiner weiß, was passiert"

Es sei im Fußball sehr schwierig zu planen, ergänzte Klaassen, "gerade in dieser Zeit. Keiner weiß, was passiert."

Lerby hatte vor knapp drei Wochen betont, dass Klaassens Zukunft an der Weser liegt. "Die Spekulationen um Davys Zukunft können aufhören, er bleibt definitiv in Bremen", wurde Lerby von der Deichstube zitiert.

Werder-Bekenntnis? Klaassen ist vorsichtig

Im Sommer 2018 wechselte der Mittelfeldspieler vom FC Everton zum SV Werder, sein Vertrag dort läuft noch bis 2022. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in der Bundesliga in 33 Partien sieben Tore und sechs Vorlagen. Ist ein vorzeitiger Abschied in diesem Sommer etwa doch ein konkretes Thema?