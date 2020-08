Die EPT im TV: Die Highlights der EPT 2019 Barcelona im TV

SPORT1 zeigt die Highlights der Poker EPT 2019 aus Barcelona. Bei dem Halt der European Poker Tour ging es in der Hauptstadt Kataloniens um reichlich Preisgeld.

In Barcelona stieg vom 20. August bis 1. September der dritte Stopp der European Poker Tour. Insgesamt 51 Events standen auf dem Turnierplan. Neben dem Main Event standen auch zahlreiche High-Roller-Turniere an. Dies lockte viele der besten Pokerspieler der Welt in die Hauptstadt Kataloniens.