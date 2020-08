MotoGP: Stefan Bradl beim Qualifying in Spielberg 19.

Bradl springt in Spielberg wie schon in der Vorwoche in Brünn/Tschechien für Weltmeister Marc Marquez (Spanien) ein, der sich nach zwei Operationen am rechten Oberarm erholt. Am vergangenen Wochenende war der frühere Moto2-Weltmeister Bradl im Qualifying 20 geworden, im Rennen dann 18. und Letzter.