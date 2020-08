DTM: Nico Müller im Audi gewinnt am Samstag am Lausitzring

Die Siegesserie von Nico Müller in der DTM hält an. Der Schweizer gewinnt das erste Rennen auf dem Lausitzring. Für René Rast verläuft der Lauf enttäuschend.

Der Schweizer Nico Müller bleibt der Mann der Stunde in der DTM, Titelverteidiger René Rast verliert dagegen weiter Boden auf seinen Audi-Kollegen: Müller gewann am Samstag auch am Lausitzring und feierte damit den dritten Sieg im dritten Saisonrennen - zumindest auf dem Papier.