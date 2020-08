Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch und Walkenhorst/Grüne in Hamburg raus

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind mit ihren jeweiligen Partnerinnen bei der Generalprobe für die deutschen Meisterschaften ( Road to Timmendorfer Strand LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) schon im Achtelfinale gescheitert.

Ludwig und Margareta Kozuch verloren in der Wahlheimat Hamburg gegen Lisa-Sophie Kotzan/Natascha Niemczyk (Dingolfing) mit 1:2 (17:21, 21:16, 11:15). Walkenhorst und Anna-Lena Grüne mussten sich Agata Ceynowa/Katarzyna Kociolek (Polen) ebenfalls 1:2 (21:16, 18:21, 9:15) geschlagen geben.

Walkenhorst/Grüne hatten am Freitag zum Auftakt mit einem Erfolg über Ludwig/Kozuch (2:1) im Feld der Top-Teams für ein Ausrufezeichen gesorgt. Für Walkenhorst (29) und Ludwig (34) war es das erste Aufeinandertreffen seit ihrem Goldcoup am 18. August 2016 in Rio de Janeiro.