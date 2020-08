MotoGP: Andrea Dovizioso verlässt Ducati am Saisonende

Ducati muss sich für die neue Saison in der MotoGP nach einem neuen Fahrer umschauen. Andrea Dovizioso verlässt das Team zum Jahresende.

Zum Ende der laufenden Saison trennen sich nach acht Jahren die Wege von MotoGP-Starpilot Andrea Dovizioso und Hersteller Ducati. Den bevorstehenden Abschied verkündete Doviziosos Manager Simone Battistella am Samstag am Rande des Grand Prix von Österreich in Spielberg bei Sky Sport Italien.