Brock Lesnar - Randy Orton: So real war der Blut-Schocker

Im Barclays Center in Brooklyn steigt die zweitgrößte WWE-Show des Jahres - der SummerSlam. Was mit einer fröhlichen Lichtershow beginnt... © WWE 2016 All Rights Reserved

... endet mit blutigen Szenen. Wie es dazu kam? SPORT1 hat die Bilder © WWE Network

Der Eröffnungskampf: Die aufstrebenden Publikumslieblinge Big Cass (l.) und Enzo Amore - selbst aus New York und New Jersey - treffen auf Chris Jericho und Kevin Owens © WWE 2016 All Rights Reserved

Jericho (l.) und sein kanadischer Landsmann stecken an dieser Stelle zwar ein, fahren aber trotzdem den Sieg ein © WWE

Die Damen sind dran: Ric Flairs Tochter Charlotte (vorn) will ihren kürzlich an Sasha Banks verlorenen Titelgürtel zurück © WWE

Die beiden Ausnahmekönnerinnen riskieren einiges, um den Fans ein Top-Match zu bieten © WWE

Etwas überraschend ist Charlotte am Ende tatsächlich wieder Champion © WWE 2016 All Rights Reserved

Auch der athletische Newcomer Apollo Crews (r.) will Gold um die Hüften: Er fordert Intercontinental Champion The Miz © WWE 2018 All Rights Reserved

Der aber lässt nichts anbrennen und kann zusammen mit Ehefrau Maryse die Titelverteidigung bejubeln © WWE

Das erste Top-Match der Männer: AJ Styles möchte beweisen, dass er tatsächlich phänomenal ist © WWE

Sein Gegner: der WWE-Topstar der vergangenen Jahre - John Cena © WWE

Die beiden liefern sich ein spektakuläres und hochspannendes Duell © WWE

Nicht nur Styles, auch Kraftpaket Cena zeigt Flugaktionen © WWE

Die Überraschung: Styles befreit sich aus allen Spezialaktionen Cenas, selbst aus dem Attitude Adjustment vom Seil, der wie der sichere Sieg des 15-maligen Champions wirkt © WWE

Der Phenomenal Forearm beschert stattdessen tatsächlich Styles den größten Triumph seiner jungen WWE-Karriere © WWE

In der Daily Show schaute er einst den Weltenlenkern kritisch auf die Finger, für WWE macht sich John Stewart zum Einhorn. Er ist Stargast beim Match der Tag Team Champions The New Day gegen Karl Anderson und Luke Gallows © WWE

Stewart nimmt sich als Begleiter von New Day etwas zu viel vor © WWE

Big E (r.), das zurückkehrende dritte Mitglied von New Day, rettet Stewart vor dem Zorn der Bösewichte, es gibt eine kleine Tanzparty © WWE

Aufgeheizte Atmosphäre vor dem Kampf um den WWE World Title: Herausforderer Dolph Ziggler (r.) fordert Champion Dean Ambrose © WWE

Ziggler, zuletzt recht weit weg vom Titelrennen, möchte endlich wieder einen großen Sieg einfahren © WWE

Ambrose kann das allerdings verhindern und behält seinen Gürtel © WWE

Nochmal Damen-Action: Die Publikumslieblinge des SmackDown-Kaders tun sich zusammen: Naomi (Foto), Becky Lynch und Carmella treffen auf Natalya, Alexa Bliss und die zurückkehrende Nikki Bella © WWE

Becky Lynch (r.) dreht in dem Kampf zwar mächtig auf © WWE

Am Ende aber ist es John Cenas Freundin Nikki Bella (M.), die ihr Team zum Sieg führt © WWE

Der neu kreierte Universal Title steht auf dem Spiel. Er gefällt den Fans optisch nicht, es gibt Buhrufe © WWE

Seth Rollins will ihn trotzdem haben, muss dazu aber einen Senkrechtstarter aufhalten © WWE

Finn Balor, der Demon King, legt wie immer einen berauschenden Einmarsch hin © WWE 2017 All Rights Reserved

Rollins scheint das Match nach dem Pedigree im Sack zu haben © WWE 2016 All Rights Reserved

Doch es ist Balor, der selbigen zumacht. Sein Super-Flugmanöver, der Coup de Grace, ist für Rollins zu viel © WWE 2016 All Rights Reserved

Balor ist erster Universal Champion. Was an dieser Stelle noch nicht jedem auffällt: Er hebt nur den linken Arm zum Jubel, den anderen hat er sich verletzt. Womöglich bleibt seine Regentschaft eine kurze © WWE 2016 All Rights Reserved

Der US Title soll auch noch verteidigt werden: Champion Rusev und sein Gegner Roman Reigns gehen aber schon vor der Ringglocke aufeinander los © WWE

Letztendlich findet das Match nicht statt, weil sich Rusev angeblich bei dieser Prügelei verletzt. Dafür gibt es noch einen krachenden Spear Tackle des in die Röhre guckenden Herausforderers © WWE

Der Hauptkampf. Der monströse Brock Lesnar - bei UFC mit einem Dopingmittel aufgeflogen - darf als Showkämpfer weiterhin zulangen © WWE

Sein Gegner: Randy Orton © WWE

Ex-Ringer Lesnar wirft den Ringveteranen wie gewohnt wild mit Suplessen durch die Gegend © WWE

Orton aber lässt sich so leicht nicht abfertigen, erwischt Lesnar mit dem RKO. Reicht aber nicht, um das "Beast Incarnate" niederzustrecken © WWE

Lesnar kommt wieder auf die Beine, überrascht Orton mit dem F5 - aber auch der befreit sich © WWE

Was tun? Lesnar besinnt sich auf seine - man muss wohl sagen - Vergangenheit als UFC-Kämpfer, knüppelt mit Vorderarm- und Ellbogenschlägen auf Orton ein © WWE Network

Orton zieht sich eine klaffende Platzwunde zu. Schlug Lesnar in dem Showmatch zu hart zu? Es sieht eher nach geplanter Schocker-Einlage aus © WWE Network

Lesnar wird zum Sieger durch technischen K.o. erklärt, prügelt danach noch etwas weiter und verpasst auch SmackDown-Chef Shane McMahon noch den F5, als der eingreifen will © WWE Network

