Champions League: FC Bayern demütigt Barcelona 8:2 - acht Gründe

Ekstase pur: So feiert der Fantalk Bayerns Acht-Tore-Wahnsinn

Der FC Bayern landet gegen den FC Barcelona einen Sieg für die Geschichtsbücher. Dass die Münchner in Europa derzeit das Nonplusultra sind, hat Gründe.

Der FC Bayern hat mit dem Jahrhundert-Sieg gegen den FC Barcelona am Freitagabend in Lissabon Geschichte geschrieben.

1. Der FC Liverpool

Das chancenlose Achtelfinal-Aus gegen Liverpool im Vorjahr hat den Bayern zu schaffen gemacht. Schon zu Saisonbeginn, auch im USA-Trainingslager, war den Spielern anzumerken, dass es in dieser Saison vor allem darum gehen wird, in der Königsklasse zu brillieren.

Auch deshalb entstand selbst in schweren Phasen mit Niko Kovac eine Eigendynamik, welche die Bayern-Stars bereits zu furiosen Leistungen in der Gruppenphase geführt hat.

2. Hansi Flick

3. Thomas Müller

Der Ur-Bayer ist Führungsspieler, Torgarant und wieder unumstrittener Leistungsträger. Gegen Barcelona traf er doppelt. In der laufenden Spielzeit kommt er in 48 Pflichtspielen auf 14 Tore und 26 Assists.

Mit 113 Partien in der Champions League ist er nun alleiniger deutscher Rekordhalter. Auf dem Platz gibt der Ex-Nationalspieler den richtigen Ton an. Seine Mitspieler folgen ihm. Folgerichtig, dass der Ex-Nationalspieler in München bis 2023 verlängert hat.