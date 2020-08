Europa League: FC Sevilla - Manchester United LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Sonntagabend wird der erste Finalist in der Europa League ermittelt. Mit Manchester United und dem FC Sevilla duellieren sich zwei der letzten Sieger.

Beide Halbfinalisten schafften den Sprung in die Runde der letzten Vier mit 1:0-Siegen. Sevilla schaltete das englische Überraschungsteam Wolverhampton Wanderers aus. ManUnited musste gegen den FC Kopenhagen sogar in die Verlängerung.

Die Statistik spricht in in diesem Duell für die Spanier. Der fünfmalige Champion in Europa League bzw. UEFA Pokal ist gegen englische Mannschaft in dem Wettbewerb noch ungeschlagen. Auch gegen die Red Devils gab es je einen Sieg und ein Unentschieden.